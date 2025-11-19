Вестник Кавказа

Власти представили новый генплан развития Владикавказа

Власти представили новый генплан развития Владикавказа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масштабная модернизация инфраструктуры ожидает столицу Северной Осетии в ближайшие десятилетия согласно новому генеральному плану.

Новый генплан развития Владикавказа на ближайшие 20 лет был представлен администрацией. Документ нацелен на решение наиболее насущных и острых для горожан проблем, среди которых доступность жилья, борьба с пробками на дорогах, а также вопрос устройства детей в общеобразовательные учреждения. 

Составление плана развития было выполнено при содействии нижегородского НИИ "Земля и город". Внедрение стратегии по урбанизации городского пространства Владикавказа будет разбито на два десятилетия: первая часть завершится к 2036, а вторая — к 2046 году. 

Проект генплана предусматривает масштабные преобразования Владикавказа по нескольким ключевым направлением: модернизация инфраструктуры (трасса Владикавказ-Верхний Ларс, газопровод), создание новых культурно-спортивных объектов (стадион, театры) и оптимизация транспортной сети за счет строительства новых мостов и реконструкции действующих (Кировского и Чугунного).

Генеральный план также предполагает многостороннее решение волнующего горожан жилищного вопроса посредством  развития новых жилищных районов и реновации исторического центра. Жилищное строительство к 2036 году должно достигнуть 610 тыс кв м, а к 2046 году — 1,9 млн кв м. Социальная инфраструктура будет обеспечена за счет строительства 7 школ и 33 детских садов.

Потенциальный прирост численности населения Владикавказа (до 325 тыс человек к 2046 году) делает реализацию намеченных планов практической необходимостью для поддержания качества городской среды. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
370 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.