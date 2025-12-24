Рамзан Кадыров поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором поздравил его с днем рождения.

"Ваш жизненный путь – это путь твердого, волевого и мужественного человека, обладающего огромным чувством ответственности и преданности своему народу. Известно, что за столько лет работы Вы сделали очень много для граждан Азербайджанской Республики, для их благополучия и безопасности, стойко и достойно проявляя себя в самых трудных ситуациях, решая поставленные задачи любой сложности"

– Рамзан Кадыров

Глава Чечни отметил высочайшее доверие, которое народ испытывает к президенту Азербайджана. По его словам, оно обеспечено курсом главы государства на преобразования, упрочение политической стабильности и экономики, рост благосостояния народа.

Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что президент Азербайджана сделает еще "немало шагов к светлому будущему", а опыт и ответственность позволят ему воплотить в жизнь все задуманное в интересах азербайджанского народа.

"Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, добра и благополучия Вам и Вашим родным и близким!"

– Рамзан Кадыров