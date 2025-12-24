Соглашение о безопасности готовятся заключить Израиль и Сирия

Представители Израиля и Сирии продолжают вести переговоры по вопросу заключения соглашения о безопасности. По данным источника, документ может быть оформлен в скором времени.

Израиль и Сирия в ближайшем будущем могут подписать соглашение о безопасности. Об этом рассказал сирийский источник, близкий к президенту САР на переходный период Ахмеду аш-Шараа.

Он отметил, что за последние недели сторонам удалось достичь существенного прогресса по данному вопросу, передает i24.

По информации источника, большую роль в том, что еврейское государство и САР как никогда сейчас близки к заключению этого документа, сыграл президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Соглашение может быть подписано на встрече высокопоставленных представителей Сирии и Израиля в европейской стране.

Ранее аш-Шараа заявлял, что САР находится на продвинутой стадии переговоров с Израилем по соглашению по безопасности.

В свою очередь, глава МИД Израиля в начале декабря опроверг эту информацию, сообщив, что у сторон сохраняются значительные разногласия.