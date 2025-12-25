Кобахидзе ожидает спокойный 2026 год для Грузии

Глава грузинского правительства рассчитывает, что следующий год будет спокойным для республики. Он подчеркнул, что это связано с нынешним состоянием оппозиции.

Для Грузии 2026 год должен быть спокойным в политическом плане. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Я думаю, в будущем, а также в последующие годы с точки зрения внутренней политики у нас будет спокойно. У нас не намечается выборов. Оппозиция крайне ослаблена. У нас наша повестка дня, которая подразумевает то, что содержание нашей демократической системы должно измениться радикально"

– Ираклий Кобахидзе

Глава кабмина отметил, что для улучшения демократического строя Грузии важным будет решение Конституционного суда республики по иску о запрете крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", а также политических объединений "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия".

Напомним, "Мечта" подготовила иск в КС с требованием признать неконституционными упомянутые выше партии в конце октября нынешнего года.