В Азербайджане подвели спортивные итоги года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня поучаствовал в подведении спортивных итогов 2025 года и выступил на мероприятии, отметив феноменальные успехи азербайджанских спортсменов на соревнованиях мирового уровня.

Сегодня в Баку прошло мероприятие, посвященное спортивным итогам 2025 года, на котором выступил президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета страны Ильхам Алиев.

В своем выступлении глава государства особо отметил рекорд по числу медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на соревнованиях европейского и мирового уровня, передает АЗЕРТАДЖ.

"На международных соревнованиях ими было завоевано более 2 тыс медалей, свыше 600 из них – золотые. Это еще раз показывает, что спорт в Азербайджане успешно развивается. По сравнению с прошлым годом завоевано больше медалей, и, наверное, это естественно, потому что внимание, уделяемое развитию спорта, проводимая государственная политика, конечно же, с каждым годом приводят к лучшим результатам"

- Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер еще раз подчеркнул, что развитие спорта в стране является государственной политикой, и по линии государства реализованы многие программы.

В стране практически с нуля построена прекрасная спортивная инфраструктура, которая находится на самом высоком уровне, условия для занятий спортом созданы и в регионах, а общее число олимпийских спортивных комплексов в них достигло 46.

Одно из главных направлений этой политики – воспитание молодежи в здоровом духе, в духе патриотизма, с любовью к Родине. Физическая подготовка и нравственная чистота молодежи должны составлять единое целое, отметил глава государства.

"Всякий раз, когда наши спортсмены поднимают государственный флаг на международных соревнованиях, каждый из нас испытывает чувство гордости. В последние пять лет наш флаг поднимался на международных аренах как флаг страны-победительницы"

- Ильхам Алиев

В Азербайджане традиционно проводится много международных спортивных соревнований. Главным из них в этом году стали третьи Игры стран СНГ, которые проводились не только в Баку, но и в регионах страны, а сборная Азербайджана заняла на них второе место в командном зачете, что наглядно демонстрирует спортивный потенциал страны, напомнил Ильхам Алиев.

Награждение спортсменов и спортивных специалистов уже стало прекрасной традицией, которая продолжается почти 30 лет. Все должно быть справедливо. Люди, которые повышают спортивную славу Азербайджана, естественно, должны быть оценены государством, и к их деятельности следует проявлять достойное отношение, добавил азербайджанский президент.

Затем состоялась церемония награждения спортсменов и спортивных специалистов, имеющих заслуги в развитии спорта в Азербайджане –тренеры за особые заслуги в развитии спорта получили звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" и медали "Терегги", а ряд спортсменов и спортивных специалистов, добившихся высоких достижений в 2025 году, получили квартиры от государства.