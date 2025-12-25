Теракты на севере Израиля: есть погибший и пострадавшие

Возле израильских населенных пунктов Эйн-Харод и Бейт-Шеан произошли террористические атаки. По предварительным данным, один человек погиб, несколько пострадали.

На севере Израиля произошло террористические атаки, информируют израильские СМИ.

Нападение с использованием холодного оружия случилось возле поселения Эйн-Харод. Пострадала женщина, террорист скрылся на автомобиле, который направила в сторону Афула.

Также произошел наезд на пожилого мужчину возле города Бейт-Шеан. Жертва нападения погибла. Несколько человек пострадали, их здоровью ничего не угрожают.

Силовики Израиля вычислили автомобиль, на котором перемещался террорист, после чего задержали водителя. Правоохранители подозревают, что нападения могут быть частью серии терактов.