Еще несколько десятков человек задержаны в Турции по делу о незаконных ставках

Новые задержания производятся в Турции в рамках уголовного дела о незаконных футбольных ставках, сообщают турецкие СМИ.
Так, прокуратура Стамбула выписала ордера на задержание 14 футболистов. В их числе – экс-администратор клуба "Галатасарай" Эрден Тимур.
Как передает телеканал TRT Haber, надзорный орган выдал предписания на задержание 29 человек. Большинство из них – 24 человека – уже схвачены.
Напомним, что ранее Федерация футбола Турции отстранила от игр на разные сроки, вплоть до года, 149 профессиональных судей: у них были найдены счета, с помощью которых они делали ставки на матчи.
В общей сложности по делу проходит 571 действующий арбитр, из них у 371 есть счета у букмекеров. Объясниться перед дисциплинарным советом федерации предстоит более чем тысяче футболистов.