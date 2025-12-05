Еще несколько десятков человек задержаны в Турции по делу о незаконных ставках

Почти 30 человек будут задержаны в ближайшее время в Турции по делу о незаконных ставках на результаты футбольных матчей – ордеры на их арест уже выданы.

Новые задержания производятся в Турции в рамках уголовного дела о незаконных футбольных ставках, сообщают турецкие СМИ.

Так, прокуратура Стамбула выписала ордера на задержание 14 футболистов. В их числе – экс-администратор клуба "Галатасарай" Эрден Тимур.

Как передает телеканал TRT Haber, надзорный орган выдал предписания на задержание 29 человек. Большинство из них – 24 человека – уже схвачены.

Напомним, что ранее Федерация футбола Турции отстранила от игр на разные сроки, вплоть до года, 149 профессиональных судей: у них были найдены счета, с помощью которых они делали ставки на матчи.

В общей сложности по делу проходит 571 действующий арбитр, из них у 371 есть счета у букмекеров. Объясниться перед дисциплинарным советом федерации предстоит более чем тысяче футболистов.