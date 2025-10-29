Вестник Кавказа

Потанин рассказал, чем плох слишком крепкий рубль

Потанин рассказал, чем плох слишком крепкий рубль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Излишне укрепленный российский рубль становится препятствием для импортозамещения, а также для расширения торговли на новых рынках, считает Потанин.

Президент "Норникеля", глава "Интерроса" Владимир Потанин рассказал о негативном влиянии крепкого рубля и назвал оптимальный курс в интервью телеканалу "Россия-24".

"Переукрепление рубля препятствует тому, о чем я сказал, - импортозамещению и завоеванию новых рынков. Поэтому я думаю, что тот курс, который, например, в прогнозах ЦБ РФ звучит - порядка 90 плюс рублей за доллар, - он, на мой взгляд, более адекватен сейчас для развития экономики страны"

– Владимир Потанин

Отметим, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее подчеркивала, что в настоящее время существенного переукрепления курса нацвалюты нет.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
920 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.