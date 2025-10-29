Потанин рассказал, чем плох слишком крепкий рубль

Излишне укрепленный российский рубль становится препятствием для импортозамещения, а также для расширения торговли на новых рынках, считает Потанин.
Президент "Норникеля", глава "Интерроса" Владимир Потанин рассказал о негативном влиянии крепкого рубля и назвал оптимальный курс в интервью телеканалу "Россия-24".
"Переукрепление рубля препятствует тому, о чем я сказал, - импортозамещению и завоеванию новых рынков. Поэтому я думаю, что тот курс, который, например, в прогнозах ЦБ РФ звучит - порядка 90 плюс рублей за доллар, - он, на мой взгляд, более адекватен сейчас для развития экономики страны"
– Владимир Потанин
Отметим, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее подчеркивала, что в настоящее время существенного переукрепления курса нацвалюты нет.