Мирзиеев назвал Россию одним из основных зарубежных партнеров

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент Узбекистана назвал Россию одним из основных зарубежных партнеров. Страна продолжит развивать сотрудничество в рамках СНГ и ШОС.

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев высоко оценил уровень сотрудничества с РФ в экономической сфере, назвав Россию одним из основных партнеров центральноазиатской республики. По словам Мирзиеева, Ташкент продолжит углублять взаимодействие с Москвой на международных площадках – СНГ и ШОС. 

"Наши основные зарубежные партнеры — Россия, Китай, Соединённые Штаты Америки, Турция…. и другие страны. Многосторонние и взаимовыгодные связи с ними будут и впредь оставаться в центре внимания" – Шавкат Мирзиеев 

Мирзиеев ранее также оценил экономические достижения страны в уходящем году. По словам президента республики, ВВП Узбекистана впервые достиг отметки в $145 млрд.

Ранее стало известно, что Узбекистан экспортировал в РФ продукции на $3,6 млрд за 10 месяцев уходящего года. Россия находится на первом месте по поставкам продукции из центральноазиатской республики.

