Байрамов: в отношениях Баку и Еревана был достигнут значительный прогресс

Джейхун Байрамов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Азербайджана отметил позитивную динамику развития азербайджано-армянских отношений в течение 2025 года.

В мирном процессе Азербайджана и Армении в 2025 году был достигнут достаточно большой прогресс, такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства АР Джейхун Байрамов, подводя итоги уходящего года в сфере внешней политики.

Также, Байрамов отметил роль в этом процессе президента Азербайджана Ильхама Алиева и проводимую им активную внешнюю политику в текущем году.

Кроме того, глава МИД упомянул участие Азербайджана в процессе продвижения международного мира и стабильности, развитию экономического сотрудничества и обеспечении региональной безопасности.

