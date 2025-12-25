Очередная группа переселенцев возвращается в села Агдамского и Ходжавендского районов

Программа Великого возвращения продолжает воплощаться в жизнь в Азербайджане – сегодня переселенцы возвращаются в села Агдамского и Ходжавендского района.

В Азербайджане продолжается реализация программы "Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории": сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев возвращается в села Агдамского и Ходжавендского районов.

В частности, они возвращаются в село Хыдырлы Агдамского района, а также в поселок Гадрут и село Сеидбейли Ходжавендского района.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в село Хыдырлы переселено 278 человек (64 семьи), в Гадрут – 51 человек, то есть 13 семей, в село Сеидбейли – 48 человек (11 семей).