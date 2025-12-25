Шаг Израиля по признанию Сомалиленда осудили четыре государства

Израиль первым в мире официально признал независимость Сомалиленда. Решение немедленно осудили Египет, Турция, Сомали и Джибути, заявив о поддержке территориальной целостности Сомали.

Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда – самопровозглашенного государства, считающегося на международном уровне автономным регионом Сомали.

Соответствующую декларацию подписали представители израильской стороны: премьер-министр Биньямин Нетаньяху совместно с министром иностранных дел Гидеоном Сааром, а также высшее государственное лицо самопровозглашенного Сомалиленда Абдирахман Мухаммед Абдуллахи.

В ходе последовавшего телефонного разговора Нетаньяху охарактеризовал дружественные отношения между сторонами как имеющие «основополагающее и историческое» значение.

"Мы намерены сотрудничать с вами в экономической сфере, в области сельского хозяйства и социального развития"

– Биньямин Нетаньяху

Одновременно глава израильского МИД через свою официальную страницу в соцсети X (Twitter) анонсировал планы по взаимному открытию дипломатических представительств и назначению глав миссий в ближайшее время.

Однако дипломатическая инициатива Тель-Авива мгновенно натолкнулась на стену критики. Уже вскоре последовало совместное заявление четырех стран – Египта, Турции, Сомали и Джибути, – которое содержало прямую критику действий Израиля.

"Главы МИД подтвердили полное неприятие и осуждение признания Израилем региона Сомалиленд, подчеркнули полную поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сомали"

– МИД Египта

Примечательно, что еще летом в прессе появились сообщения о переговорах Израиля с несколькими странами по вопросу переселения части палестинского населения из сектора Газа. Среди потенциальных принимающих сторон тогда назывался и Сомалиленд.

Республика Сомалиленд провозгласила свою независимость от Сомали в 1991 году на фоне гражданской войны. Несмотря на наличие собственных властей, валюты и паспортов, а также неформальных связей с рядом стран (включая соседнюю Эфиопию), ее суверенитет до сих пор не был признан ни одним государством-членом ООН.