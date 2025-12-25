Израиль давит на Ливан и готовит удары по Ирану на фоне диалога с Сирией

Перемирие в Газе не работает, а "Хезболла", как и ХАМАС, не готова на разоружение - в связи с этим Израиль разворачивает новые боевые действия в Ливане, налаживает дипломатию с Дамаском и предупреждает Иран.

Несмотря на соглашение о прекращении огня от ноября 2024 года, Израиль продолжает военную операцию против Ливана, требуя полного разоружения "Хезболлы". Тель-Авив увязывает остановку ударов с выполнением правительственного плана по демилитаризации шиитского движения до конца года. Ливанские власти столкнулись с ультиматумом: либо разоружение, либо эскалация. В заявлении парламентского блока "Хезболлы" подчеркивается, что приоритет — прекращение израильской оккупации южных территорий Ливана, где ЦАХАЛ сохранил пять пограничных постов, несмотря на обещанный вывод войск в январе.

Обострение в Ливане

26 декабря в южном Ливане произошел очередной инцидент: израильский беспилотник уничтожил автомобиль у въезда в деревню Мадждаль-Сельм, убив члена "Хезболлы" Мохаммада Алаа Ал-Дина. ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию боевика, пытавшегося восстановить военную инфраструктуру. Национальное агентство Ливана (NNA) сообщило об активности восьми израильских самолетов над Баальбеком и бомбардировках приграничных зон. За год взаимных обстрелов, связанных с войной в Газе, погибли более 4 тыс ливанцев, 17 тыс ранены. "Хезболла" отвергает разоружение, заявляя о праве на сопротивление оккупации без дополнительных обоснований.

Ту же политику, что и против "Хезболлы", Израиль проводит и в отношении ХАМАС. От него Нетаньяху также требует самороспуска и разоружения. Разница лишь в том, что касательно отстранения ХАМАС от власти есть сделка, подписанная в Шарм-эш-Шейхе в октябре при участии главы Белого дома Дональда Трампа и руководителей Турции, Катара и Египта. А вот в отношении "Хезболлы" какого-то международного документа о его роспуске или разоружении нет.

Сделка по Газе не работает

Ситуация в Газе не более стабильна, чем в Ливане. Перемирие фактически никем не соблюдается. На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил Израиль за препятствия гумпомощи в Газу вопреки перемирию от 11 октября. "Израиль не держит слово, придумывая предлоги", — сказал он на митинге Партии справедливости и развития.

Анкара выражает солидарность и с Бейрутом, хотя с проиранской "Хезболлой" аффилировать себя не хочет. Обращение идет к официальному правительству. В телефонном разговоре с ливанским лидером Джозефом Ауном Эрдоган подтвердил поддержку стабильности Ливана, отвергнув "агрессивную позицию" Тель-Авива, и призвал к торговле и инвестициям. Анкара готова к международным механизмам для безопасности Бейрута.

Намерения Израиля против Ирана

Параллельно с ХАМАС и "Хезболлой" Израиль демонстрирует решимость в отношении их главного спонсора - Ирана. Тель-Авив сигнализирует Тегерану о готовности к превентивному удару. Премьер Биньямин Нетаньяху предупредил, что следит за перевооружением Ирана после 12-дневной войны, когда Тегеран израсходовал значительную часть ракет. Спутниковые снимки и разведданные подтверждают восстановление арсеналов ИРИ. The Wall Street Journal пишет, что Тель-Авив готов вернуться к обменам ракетными ударами с Ираном. Axios сообщило о перемещении иранских ракет и о том, что Израиль координируется с США для обороны. Напряженность сохраняется, рискуя новой эскалацией.

Нормализация с Сирией

На фоне противостояния "Оси сопротивления" Израиль продвигается к прорыву с бывшим звеном этого альянса - Сирией. Телеканал i24NEWS сообщает: переговоры о соглашении по безопасности находятся на продвинутой стадии благодаря содействию Дональда Трампа. Документ основан на договоре 1974 года о разъединении сил. Сирийский источник, близкий к президенту Ахмеду аш-Шараа, ожидает подписания документов на встрече в Европе. Израиль отказался от требования немедленного вывода войск из девяти зон, но готов на такой шаг в случае заключения полноценного мирного соглашения. После падения Башара Асада в декабре 2024 года ЦАХАЛ занял буферную зону на юге Сирии.

Таким образом, Израиль балансирует свою внешнюю политику в регионе. Он продолжает давить на Иран и его прокси-силы, но ищет пути нормализации с теми, кто готов идти на компромиссы.