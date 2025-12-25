Вестник Кавказа

Байрамов: Азербайджан согласовал транзит грузов через Грузию

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Азербайджана заявил о том, что от армянских коллег поступил запрос по транспортировке нефтепродуктов через Грузию.

Азербайджан и Армения вынесли на повестку вопрос транспортировки азебайджанских нефтепродуктов через территорию Грузии, такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства АР Джейхун Байрамов, подводя итоги уходящего года в сфере внешней политики.

Тарифы, полностью соответствующие рыночным условиям, были согласованы между компаниями, сообщил Байрамов.

"Считаю, что вопрос полностью решен, и данный маршрут вновь будет использоваться"

– Джейхун Байрамов

Он подчеркнул, что отношения между Баку и Тбилиси носят дружеский характер и между странами существует партнерство во многих сферах.

 

