Байрамов: Азербайджан согласовал транзит грузов через Грузию

Министр иностранных дел Азербайджана заявил о том, что от армянских коллег поступил запрос по транспортировке нефтепродуктов через Грузию.
Азербайджан и Армения вынесли на повестку вопрос транспортировки азебайджанских нефтепродуктов через территорию Грузии, такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства АР Джейхун Байрамов, подводя итоги уходящего года в сфере внешней политики.
Тарифы, полностью соответствующие рыночным условиям, были согласованы между компаниями, сообщил Байрамов.
"Считаю, что вопрос полностью решен, и данный маршрут вновь будет использоваться"
– Джейхун Байрамов
Он подчеркнул, что отношения между Баку и Тбилиси носят дружеский характер и между странами существует партнерство во многих сферах.