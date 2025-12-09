Новую банкноту в 1000 рублей представили в ЦБ РФ

В Центробанке 26 декабря показали обновленную банкноту номиналом 1000 рублей. Банкноты старого образца продолжат находиться в использовании.

Презентация обновленной купюры в тысячу рублей презентовали сегодня в Банке России.

Изменилась только одна сторона банкноты, на лицевой можно видеть привычный Нижегородский кремль, на оборотной появились российский теплоход на подводных крыльях "Метеор" и достопримечательности Приволжского округа, поведал на презентации заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов.

"Здесь мы видим Волгу - главный символ, который объединяет многие регионы Приволжского федерального округа. Через Волгу раскинулся Саратовский автомобильный мост с ажурными судоходными пролетами, один из самых длинных мостов в Европе… справа представлен Дворец земледельцев"

– Сергей Белов

Он добавил, что новые тысячные банкноты Банка России поступят в банки в ближайшее время, при этом 1-1,5 года потребуется на настройку оборудования.

"После этого, конечно, банкноты будут поступать в более широкое обращение"

– Сергей Белов

Представитель Центробанка уточнил, что купюры образца 1997 года, которые сейчас находятся в обращении, изыматься не будет, они будут использоваться до естественной замены с появлением в обороте обновленных банкнот.