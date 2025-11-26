Россияне активно бронируют отдых в Турции на лето

Туры в Турцию на лето появились в продаже, что вызвало спрос со стороны россиян - в рамках раннего бронирования летний отдых предлагается со скидкой 40%.

Стартовали продажи путевок в Турцию на лето 2026 года, спрос туристов активно растет, пишет АТОР со ссылкой на "Русский Экспресс".

Скидки по акции раннего бронирования достигают 40%, акции продлятся до мая, но туристы уже бронируют отдых.

"Такие условия мотивируют туристов, стремящихся получить качественное размещение по максимально выгодным ценам"

– оператор "Русский Экспресс"

Этой зимой туристы проявляют больше интереса к бронированиям на полгода вперед – их привлекают и выгодные цены, и желание успеть заполучить номер в одном из популярных отелей.

Чаще всего россияне выбирают на лето 2026 года Анталью – Белек, Кемер и Сиде; Стамбул; Эгейское побережье – Бодрум и Мармарис.