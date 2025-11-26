Россияне активно бронируют отдых в Турции на лето

Туры в Турцию на лето появились в продаже, что вызвало спрос со стороны россиян - в рамках раннего бронирования летний отдых предлагается со скидкой 40%.
Стартовали продажи путевок в Турцию на лето 2026 года, спрос туристов активно растет, пишет АТОР со ссылкой на "Русский Экспресс".
Скидки по акции раннего бронирования достигают 40%, акции продлятся до мая, но туристы уже бронируют отдых.
"Такие условия мотивируют туристов, стремящихся получить качественное размещение по максимально выгодным ценам"
– оператор "Русский Экспресс"
Этой зимой туристы проявляют больше интереса к бронированиям на полгода вперед – их привлекают и выгодные цены, и желание успеть заполучить номер в одном из популярных отелей.
Чаще всего россияне выбирают на лето 2026 года Анталью – Белек, Кемер и Сиде; Стамбул; Эгейское побережье – Бодрум и Мармарис.