Теракт в сирийской мечети унес восемь жизней

В Сирии взрыв в мечети Имама Али ибн Аби Талиба привел к гибели 8 человек, еще 18 получили ранения, сообщают сирийские СМИ со ссылкой на национальное министерство здравоохранения.

Город Хомс в центральной части западной Сирии был потрясен взрывом в мечети Имама Али ибн Аби Талиба, произошедшем ранее сегодня.

Службы безопасности Сирии связывают произошедшее с заложенным заранее взрывным устройством на внутренней территории мечети, что привело к смерти 8 гражданских лиц, 18 человек (согласно последним данным) были направлены в больницу Карам аль-Луз.

МВД Сирии заявило об установке оцепления вокруг здания мечети и начавшемся расследовании. К моменту написания новости ни одна из существующих террористических организаций не объявила о причастности к теракту.

С заявлениями, осуждающими совершенный теракт, выступили МИД Сирии, президент Ливана Жозеф Аун, внешнеполитические ведомства Саудовской Аравии и Турции.