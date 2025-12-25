Вестник Кавказа

Теракт в сирийской мечети унес восемь жизней

Теракт в сирийской мечети унес восемь жизней
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сирии взрыв в мечети Имама Али ибн Аби Талиба привел к гибели 8 человек, еще 18 получили ранения, сообщают сирийские СМИ со ссылкой на национальное министерство здравоохранения.

Город Хомс в центральной части западной Сирии был потрясен взрывом в мечети Имама Али ибн Аби Талиба, произошедшем ранее сегодня. 

Службы безопасности Сирии связывают произошедшее с заложенным заранее взрывным устройством на внутренней территории мечети, что привело к смерти 8 гражданских лиц, 18 человек (согласно последним данным) были направлены в больницу Карам аль-Луз.

МВД Сирии заявило об установке оцепления вокруг здания мечети и начавшемся расследовании. К моменту написания новости ни одна из существующих террористических организаций не объявила о причастности к теракту.

С заявлениями, осуждающими совершенный теракт, выступили МИД Сирии, президент Ливана Жозеф Аун, внешнеполитические ведомства Саудовской Аравии и Турции.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
755 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.