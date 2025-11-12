Названы самые популярные новогодние направления на рейсах "Аэрофлота"

Глава "Аэрофлота" перечислил самые востребованные внутренние и международные направления из российской столицы в период новогодних праздников. Первое место занимает Сочи.

Пять самых популярных среди пассажиров "Аэрофлота" направлений на новогодние каникулы назвал глава группы "Аэрофлот" Сергей Александровский.

"Хотел отдельно отметить направления, которые пользуются наибольшей популярностью пассажиров на новогодние праздники. Основные направления топ-5 из Москвы - это Сочи, Калининград, Владивосток, Хабаровск и Санкт-Петербург"

– Сергей Александровский

На международных направлениях также выделяются лидеры, отметил он. В список вошли Пхукет (Таиланд), Мале (Мальдивы), Ереван (Армения), Стамбул (Турция) и Дубай (ОАЭ), поделился глава "Аэрофлота" в беседе с телеканалом "Россия-24".

Этой зимой отдыхать на Новый год россияне будут 12 дней, это самые длинные новогодние праздники за последние годы.