Вестник Кавказа

Названы самые популярные новогодние направления на рейсах "Аэрофлота"

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава "Аэрофлота" перечислил самые востребованные внутренние и международные направления из российской столицы в период новогодних праздников. Первое место занимает Сочи.

Пять самых популярных среди пассажиров "Аэрофлота" направлений на новогодние каникулы назвал глава группы "Аэрофлот" Сергей Александровский.

"Хотел отдельно отметить направления, которые пользуются наибольшей популярностью пассажиров на новогодние праздники. Основные направления топ-5 из Москвы - это Сочи, Калининград, Владивосток, Хабаровск и Санкт-Петербург"

– Сергей Александровский

На международных направлениях также выделяются лидеры, отметил он. В список вошли Пхукет (Таиланд), Мале (Мальдивы), Ереван (Армения), Стамбул (Турция) и Дубай (ОАЭ), поделился глава "Аэрофлота" в беседе с телеканалом "Россия-24".

Этой зимой отдыхать на Новый год россияне будут 12 дней, это самые длинные новогодние праздники за последние годы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
815 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.