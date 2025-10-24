"Аэрофлот" выпустил новый путеводитель с туристическими маршрутами по России

Крупнейший российский авиаперевозчик – компания "Аэрофлот" совместно с Русским географическим обществом разработали и запустили туристический интерактивный онлайн-путеводитель по 10 регионам России.

В новый туристический онлайн-путеводитель, разработанный крупнейшей российской авиакомпанией "Аэрофлот" совместно с Русским географическим обществом (РГО), вошли 10 российских туристических регионов, в том числе туристические маршруты Ставропольского края.

"Его пользователи смогут не только открыть для себя новые объекты и достопримечательности, но и построить оптимальные маршруты для путешествий по 10 регионам страны: Красноярскому, Приморскому, Камчатскому, Ставропольскому краям, а также Алтаю, Татарстану, Мурманской, Иркутской, Сахалинской и Самарской областям"

- пресс-служба РГО

Путеводитель можно найти в интернете по ссылке на travelguideafl.rgo.ru, а самое интересное – с его помощью можно планировать поездки разной продолжительности: от туров выходного дня до многодневных маршрутов, передает "Это Кавказ".

В нем есть все: гид по Курильским островам и вулканам, пляжи Приморья и лермонтовские маршруты на Кавказе, что будет интересно и любителям активного туризма, и поклонникам исторических и этнографических путешествий, добавили в пресс-службе.