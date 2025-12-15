Нерадивые рабочие оставили без света всю Махачкалу

В Махачкале сегодня случился крупный блэкаут: рабочие повредили силовой кабель и оставили жителей без света, после чего произошел прорыв коммуникаций, и место повреждения оказалось затопленным.

Предстоящую ночь жителям столицы Дагестана придется коротать в темноте – причиной этого стала двойная авария в сетях электроснабжения и прорыв городских коммунальных сетей, сообщили в пресс-службе Минэнерго Дагестана.

Силовые кабеля повредили рабочие сторонней компании, когда проводили земляные работы – их техника повредила кабеля двух подземных ЛЭП, запитывавшихся от Центральной пригородной подстанции, передает "АиФ-Дагестан".

Этим не закончилось – в этот момент произошел прорыв коммунальных сетей, и хлынувшая вода в кратчайшие сроки мощно затопила место аварии, рассказали в пресс-службе.

Теперь вода мешает энергетикам добраться до поврежденных кабелей и приступить к их починке: сколько времени займет процесс, пока неизвестно.

На место уже выехал заместитель министра энергетики и тарифов Дагестана Раджаб Набиев, который координирует работу электриков и коммунальщиков.

К их работе уже подключились специалисты Единого Оператора. Министерство энергетики и тарифов Дагестана пообещало оперативно информировать горожан о ходе ремонтно-восстановительных работ.