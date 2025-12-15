Нерадивые рабочие оставили без света всю Махачкалу

Предстоящую ночь жителям столицы Дагестана придется коротать в темноте – причиной этого стала двойная авария в сетях электроснабжения и прорыв городских коммунальных сетей, сообщили в пресс-службе Минэнерго Дагестана.
Силовые кабеля повредили рабочие сторонней компании, когда проводили земляные работы – их техника повредила кабеля двух подземных ЛЭП, запитывавшихся от Центральной пригородной подстанции, передает "АиФ-Дагестан".
Этим не закончилось – в этот момент произошел прорыв коммунальных сетей, и хлынувшая вода в кратчайшие сроки мощно затопила место аварии, рассказали в пресс-службе.
Теперь вода мешает энергетикам добраться до поврежденных кабелей и приступить к их починке: сколько времени займет процесс, пока неизвестно.
На место уже выехал заместитель министра энергетики и тарифов Дагестана Раджаб Набиев, который координирует работу электриков и коммунальщиков.
К их работе уже подключились специалисты Единого Оператора. Министерство энергетики и тарифов Дагестана пообещало оперативно информировать горожан о ходе ремонтно-восстановительных работ.