Свет вернули всему Дагестану

Специалисты восстановили подачу электроэнергии во всех населенных пунктах Дагестана, где ранее отключилось электричество из-за непогоды.

Весь Дагестан снова запитан электроэнергией – свет вернулся в районы, которые серьезно пострадали от непогоды в ночь на субботу, рассказали в "Дагэнерго".

Последствия непогоды коснулись десяти районов Дагестана и части Махачкалы, уточнили в компании. В работах участвовали 84 специалиста, которые применяли 28 единиц спецтехники.

"Основными причинами технологических нарушений явились многочисленные обрывы и схлестывание проводов, набросы посторонних предметов на воздушные линии электропередачи (ЛЭП), а также сломанные и поваленные шквальным ветром опоры"

– Дагэнерго

Во время ликвидации последствий ЧП было заменено 15 поврежденных опор, а также 43 изолятора. Теперь свет получают все районы и населенные пункты Дагестана.