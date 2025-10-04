Азербайджанское село Хоровлу принимает очередное пополнение

В джебраильское село Хоровлу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - его новыми жителями уже сегодня станут еще 79 человек, для них подготовлены удобные дома и современная инфраструктура.

Село Хоровлу в Джебраильском районе Азербайджана сегодня принимает новых жителей, в прошлом вынужденных переселенцев.

Его новыми жителями станет сразу 21 семья, а это 79 человек, которые раньше временно проживали в различных регионах страны Азербайджана, передает Trend.

Новых сельчан уже ждут современные комфортабельные дома и вся необходимая для нормальной жизни и полностью готовая к их возвращению современная инфраструктура.

Десять дней назад, 5 декабря, новыми жителями села стали 18 семей бывших вынужденных переселенцев - 66 человек, которые ранее проживали в административных зданиях, санаториях и общежитиях.

Напомним, Азербайджанская армия взяла под контроль девять сел Джебраильского района 4 октября 2020 года, от оккупантов были освобождены села Кархулу, Щюкюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхары Маралян и Деджал.