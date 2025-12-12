Четыре района Ростова остались без тепла

В Ростове-на-Дону сегодня утром произошла крупная коммунальная авария – без отопления остались четыре района города или почти полторы тысячи жилых домов.

Дефект в оборудовании в одной из ростовских ТЭЦ привел к ее вынужденному отключению, без тепла и горячей воды остались 1375 жилых домов и части социальных объектов на территории четырех районов Ростова-на-Дону, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

"На РТЭЦ-2 ведутся работы по ремонту теплофикационного оборудования - обнаружен дефект. В связи с этим отсутствует отопление и горячее водоснабжение в домах и части соцобъектов в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах города"

- Антонина Пшеничная

По предварительным данным, коммунальщики обещают восстановить теплоснабжение до конца текущих суток.