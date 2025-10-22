Туристы стали чаще ездить в заповедные территории Грузии

Популярность охраняемых территорий в Грузии сильно выросла у туристов за период 11 месяцев текущего года – на 12% больше, чем в прошлом.

Посещаемость заповедных зон и объектов под государственной охраной в Грузии побила прошлогодние рекорды, сообщили в Агентстве охраняемых территорий.

В период 11 месяцев текущего года их посетило свыше 1,2 млн гостей, также отметили в Агентстве. Это на 12% больше аналогичного показателя в прошлом, 2024 году.

Согласно статистике, самыми часто посещаемыми у туристов в 2025 году были: пещера Прометея, каньон Мартвили, пещеры Сатаплиа, национальный парк "Мтирала" и каньон Цалка.