Грузинские археологи обнаружили артефакты IX–X веков

При раскопках в Грузии были найдены исторические артефакты, датируемые IX–X веками. Археологические работы проходят в Руставском дворце.

Археологи Грузии обнаружили древнейшее боевое обмундирование на территории Руставской крепости. Как пишут СМИ, ученые нашли кольчугу и шлем.

Артефакты датируются IX–X веками. По информации СМИ, обнаруженные шлем и кольчуга являются единственными в Закавказье находками подобного рода, относящимися к древнему периоду истории.

Напомним, что экспедиция по изучению Руставской крепости стартовала в июле текущего года. В раскопках и изучении найденных артефактов принимают участие около 100 специалистов. В числе участников экспедиции - студенты и добровольцы.

