Вестник Кавказа

Аракчи начал официальный визит в Беларусь

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Глава МИД Ирана приехал в Беларусь. В ходе визита будет подписан ряд договоренностей.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи прибыл в Республику Беларусь с официальным визитом.

Глава иранского МИД намеревается встретиться с белорусским президентом, коллегой-министром, а также секретарем Совета безопасности Беларуси.

Визит направлен на обсуждение двусторонних отношений, развитие сотрудничества, а также подписание ряда документов, которые закрепят существующие договоренности.

Документы включают в себя декларации о:

  • сотрудничестве между двумя странами в противостоянии односторонним санкциям;
  • сотрудничестве в укреплении международного права.

Также Минск и Тегеран намерены подписать документ для политических консультаций между министерствами двух стран.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
740 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.