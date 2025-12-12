Аракчи начал официальный визит в Беларусь

Глава МИД Ирана приехал в Беларусь. В ходе визита будет подписан ряд договоренностей.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи прибыл в Республику Беларусь с официальным визитом.
Глава иранского МИД намеревается встретиться с белорусским президентом, коллегой-министром, а также секретарем Совета безопасности Беларуси.
Визит направлен на обсуждение двусторонних отношений, развитие сотрудничества, а также подписание ряда документов, которые закрепят существующие договоренности.
Документы включают в себя декларации о:
- сотрудничестве между двумя странами в противостоянии односторонним санкциям;
- сотрудничестве в укреплении международного права.
Также Минск и Тегеран намерены подписать документ для политических консультаций между министерствами двух стран.