Число погибших в Сиднее выросло до 15 человек

Стрелявшими на пляже Бонди-Бич в Сиднее во время Хануки оказались отец и сын, заявила полиция. Число погибших во время жестокого антисемитского нападения выросло до 15 человек, еще 40 человек остаются в больницах.

По уточненным данным, жертвами стрельбы на пляже Бонди-Бич в Сиднее накануне стали 15 человек, также погиб один из стрелявших. В полиции заявили, что стрелявших было двое, отец и сын. 50-летний мужчина был убит на месте, а его 24-летний сын в критическом состоянии находится в больнице.

Стрельбу они открыли, когда на пляже началось празднование еврейского праздника Ханука, на которое собрались более тысячи человек. Полиция назвала нападение терактом, передает Nur.kz.

Два человека в течение нескольких минут стреляли по людям с мостика, ведущего к пляжу. По последним данным, как заявил министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк, жертвами стрелявших стали 15 человек, один из стрелявших также убит.

Позже с места теракта были изъяты два активированных самодельных взрывных устройства, они были обезврежены саперами, сообщила полиция провинции Новый Южный Уэльс.

Еще 40 человек остаются в больнице после нападения, в том числе двое полицейских, которые находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Возраст жертв составлял от 10 до 87 лет, заявили в полиции.

Официальные лица страны назвали стрельбу целенаправленным антисемитским нападением. В полиции заявили, что считают нападение терактом против еврейской общины Сиднея и еврейского центра Chabad of Bondi.

Стрельба в Сиднее стала самым масштабном актом насилия в Австралии за последние почти 30 лет.