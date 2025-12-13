Кипрские визовые центры открылись в России

Посольство Кипра объявило об открытии визовых центрах в восьми российских городах, оформление виз будет осуществляться оператором BLS International.

Посольство Республики Кипр, а также консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре сообщили об открытии визовых центров на территории РФ. Соответствующая информация была опубликована на сайте посольства республики в Москве.

Сообщается, что выдача виз будет происходить в рамках сотрудничества с оператором BLS International.

Визовые центры Кипра открываются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Новосибирске, также отметили в посольстве.

Напомним, осенью текущего года Республика Кипр обязала россиян сдавать биометрию для виз, в связи с процессом вступления Кипра в Шенгенскую зону.