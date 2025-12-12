Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана составил почти $5 млрд

Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в этом году составили около $5 млрд. Вложения АР в зарубежный бизнес оцениваются в $2 млрд.

Глава статистического отдела ЦБ Азербайджана Самир Насиров представил данные по прямым инвестициям из-за рубежа. Согласно отчету, за девять месяцев этого года иностранный бизнес вложил в экономику АР $4,7 млрд в формате прямых инвестиций.

"За 9 месяцев текущего года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана составил 4,7 млрд долларов США, объем инвестиций Азербайджана в экономику зарубежных стран – 2,038 млрд долларов США"

– Самир Насиров

По данным Насирова, наибольший приток инвестиций приходится на долю Великобритании – $1,2 млрд. На втором месте – вложения из Турции ($912 млн), инвестиции из Кипра составили $543 млн.

Наиболее значительные по объему инвестиции Азербайджана приходятся на Израиль – $542 млн. По данным Насирова, это связано с развитием месторождения Тамар, долю в котором приобрел SOCAR. Также почти $300 млн азербайджанский бизнес вложил в экономику Турции.