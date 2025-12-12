Вестник Кавказа

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана составил почти $5 млрд

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана составил почти $5 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в этом году составили около $5 млрд. Вложения АР в зарубежный бизнес оцениваются в $2 млрд.

Глава статистического отдела ЦБ Азербайджана Самир Насиров представил данные по прямым инвестициям из-за рубежа. Согласно отчету, за девять месяцев этого года иностранный бизнес вложил в экономику АР $4,7 млрд в формате прямых инвестиций. 

"За 9 месяцев текущего года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана составил 4,7 млрд долларов США, объем инвестиций Азербайджана в экономику зарубежных стран – 2,038 млрд долларов США"

– Самир Насиров 

По данным Насирова, наибольший приток инвестиций приходится на долю Великобритании – $1,2 млрд. На втором месте – вложения из Турции ($912 млн), инвестиции из Кипра составили $543 млн. 

Наиболее значительные по объему инвестиции Азербайджана приходятся на Израиль – $542 млн. По данным Насирова, это связано с развитием месторождения Тамар, долю в котором приобрел SOCAR. Также почти $300 млн азербайджанский бизнес вложил в экономику Турции.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
990 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.