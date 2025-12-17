Сергей Лавров заявил, что ЕС фактически признался в попытках режиссировать предстоящие выборы в Армении после слов Каи Каллас о борьбе с иностранным вмешательством в политике республики.

Глава российского дипведомства Сергей Лавров заявил, что власти ЕС устами главы евродипломатии Каи Каллас фактически признались в намерении вмешаться во внутреннюю политику Армении в свете предстоящих парламентских выборов в республике.

"Кая Каллас публично пообещала, что Евросоюз "будет помогать Армении бороться с вредным иностранным вмешательством, как мы это делали в Молдавии". Чистосердечное признание, явка с повинной"

– Сергей Лавров

По словам Лаврова, европейские структуры, которые проводят наблюдение на выборах, стали инструментами политического воздействия, при этом Брюссель оказывает давление на страны, которые делают выбор не в пользу прозападных кандидатов.

"Если победу одержал не прозападный кандидат, то – самые жесткие оценки, вплоть до требования повторного голосования. Если победил кто-то из тех, кого Запад активно "продвигал", то это превозносится как "торжество демократии"

– Сергей Лавров

Отметим, что в начале декабря Кая Каллас заявила о намерении Брюсселя выделить Еревану 15 млн евро на "устойчивый мир и более устойчивую Армению". Средства планируется направить в том числе на борьбу с "иностранным вмешательством".