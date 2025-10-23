Столица ОАЭ принимает Игры будущего-2025

Сегодня в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби стартовали Игры будущего - 2025, в которых в 11 гибридных дисциплинах посоревнуются более 850 участников из более чем 60 стран.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби сегодня стартовали Игры будущего - 2025, сообщили в казахстанской дирекции по организации и проведению Игр 2026 года.

"С 18 по 23 декабря в выставочном центре правительства Абу-Даби ADNEC более 850 участников из более чем 60 стран будут соревноваться в 11 гибридных дисциплинах"

- дирекция

Торжественная церемония открытия международного мультиспортивного фиджитал турнира прошла при участии президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль-Нахайяна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра спорта России Михаила Дегтярева, на церемонии в качестве почетных гостей были известные политики, спортсмены и звезды киберспорта, передает Sputnik Казахстан.

Первые Игры будущего в 2024 году принимала российская Казань, а третьи Игры пройдут летом наступающего 2026 года в Казахстане.

Напомним, фиджитал-спорт сочетает в себе цифровые технологии и физическую активность и представляет собой сочетание виртуальных игр и реальных физических нагрузок, это новое направление в мире игр, которое формирует у участников соревнований уникальный опыт.