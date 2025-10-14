Россия передаст Казахстану опыт проведения Игр будущего

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава казахстанского Минтуризма и спорта Ербол Мырзабосынов провели встречу в Москве, в ходе которой обсудили дальнейшее взаимное развитие спорта и туризма.

Казахстан примет участие в международном спортивном форуме "Россия – спортивная держава", который пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре – такое предложение министру туризма и спорта Казахстана Ерболу Мырзабосынову сделал на встрече в Москве вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, сообщили в правительстве России.

Также участники встречи подняли вопросы развития взаимного туризма и спорта, обсудили и подготовку проведения Игр будущего 2026 года в Астане, передает Sputnik Казахстан.

Игры будущего, которые впервые прошли в России в 2024 году по инициативе Владимира Путина, стали уникальным спортивным событием, и именно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытия игр в Казани предложил провести аналогичный турнир в Казахстане, напомнил вице-премьер.

"Мы искренне ценим эту поддержку развития современных видов спорта. Благодарим коллег из Казахстана за совместную работу и внимание к проведению Игр будущего – 2026. Со своей стороны готовы оказывать помощь и делиться опытом в организации этого масштабного события. Уверен, игры в Казахстане ждет большой успех"

- Дмитрий Чернышенко

Ербол Мырзабосынов рассказал российскому коллеге, как Казахстан готовится к Играм будущего – выделяются средства на их подготовку, согласовывается число дисциплин, ведутся переговоры со спонсорами.

Также стороны обменялись опытом по работе координационного центра правительства России в части туризма.