В Иране кипрскому послу вручили ноту протеста

МИД Ирана вручил ноту протеста послу Кипра на фоне поддержки Никосией претензий ОАЭ на острове в Персидском заливе.

Дипведомство Ирана вызвало посла Кипра из-за ситуации вокруг островов в Персидском заливе, принадлежность которых оспаривается ОАЭ. МИД ИРИ вручил дипломату ноту протеста из-за совместного заявления, которое сделали Кипр и ОАЭ.

"Послу заявили, что острова Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб являются неотъемлемой частью территории Ирана, а исторический, фактический и бесспорный суверенитет страны над ними не подлежит сомнению"

– МИД Ирана

В заявлении также подчеркивается, что Тегеран отвергает территориальные претензии, которые нарушают суверенитет страны. В дипведомстве призвали власти Кипра исправить "допущенную ошибку" и отказаться от подобных шагов в будущем.

Отметим, что ситуация вокруг островов Ирана Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Ney, в Персидском заливе накалилась в начале декабря. Абу-Даби через Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива обозначил свои притязания на иранские территории, что вызвало протест со стороны Тегерана, который обвинил ОАЭ в экспансии.