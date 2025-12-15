В Иране кипрскому послу вручили ноту протеста

Дипведомство Ирана вызвало посла Кипра из-за ситуации вокруг островов в Персидском заливе, принадлежность которых оспаривается ОАЭ. МИД ИРИ вручил дипломату ноту протеста из-за совместного заявления, которое сделали Кипр и ОАЭ.
"Послу заявили, что острова Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб являются неотъемлемой частью территории Ирана, а исторический, фактический и бесспорный суверенитет страны над ними не подлежит сомнению"
– МИД Ирана
В заявлении также подчеркивается, что Тегеран отвергает территориальные претензии, которые нарушают суверенитет страны. В дипведомстве призвали власти Кипра исправить "допущенную ошибку" и отказаться от подобных шагов в будущем.
Отметим, что ситуация вокруг островов Ирана Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Ney, в Персидском заливе накалилась в начале декабря. Абу-Даби через Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива обозначил свои притязания на иранские территории, что вызвало протест со стороны Тегерана, который обвинил ОАЭ в экспансии.