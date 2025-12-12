Трассы на "Мамисоне" остаются закрытыми для катания

Новый горнолыжный курорт "Мамисон" пока не открыл сезон катания. За две недели до Нового года на курорте недостает снега для того, чтобы принимать лыжников и сноубордистов.

Курорт "Мамисон" в Северной Осетии продолжает работать в ограниченном формате – горнолыжные трассы недоступны из-за отсутствия снега.

Утром 17 декабря на курорте в прогулочном режиме работает канатная дорога "Калак - Зарамаг-1", это самая длинная канатка в СКФО, ее протяженность составляет 3,3 км. На подъем канатная дорога на "Мамисоне" работает с 09:00 до 16:00, на спуск – до 17:00.

Горнолыжные трассы закрыты.

Отметим, что в ноябре в пресс-службе курорта "Вестнику Кавказа" сообщали о планах запустить курорт в начале декабря 2025 года.