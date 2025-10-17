"Мамисон" откроет первый сезон в начале декабря – эксклюзив

Запуск сезона на горнолыжном курорте "Мамисон" в Северной Осетии запланирован на начало декабря, рассказали в ответ на запрос "Вестника Кавказа" в пресс-службе курорта.
"Планируем открытие в начале декабря"
– пресс-служба
Представитель курорта также рассказал о ходе подготовки к сезону, который станет первым полноценным сезоном для "Мамисона".
По ее словам, в данный момент на курорте тестируют подвижной состав канатной дороги М1, это плановые регламентные работы.
"Специалисты дают оборудованию максимальную нагрузку, проводят его отладку и настраивают отечественное программное обеспечение"
– пресс-служба
Ведется внутренняя отделка нового большого сервис-центра, который придет на смену временным модульным строениям на центральной площади.
Специалисты также установили системы искусственного оснежения на трех трассах, в том числе на пологой трассе для начинающих лыжников и на южном склоне, где снег тает быстрее. Эти устройства помогут удлинить сезон катания.
Завершается создание новые мест размещения. Так, напротив капсульных домиков AstroBase подходит к концу отделка еще 14 домов, работы ведет резидент ОЭЗ. В новых домах отдыхающие смогут размещаться семьями.
К открытию сезона планируется открыть также новые рестораны. Один из них, двухэтажный видовой ресторан площадью 500 кв м, создается около упомянутых выше новых домов.
"На верхней станции курорта "Зарамаг-1" готовится к открытию еще один ресторан "Вершина Мамисон". Раньше здесь была точка продажи горячих напитков, сейчас резидент расширяет и благоустраивает объект"
– пресс-служба