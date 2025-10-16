Вестник Кавказа

Курорт Мамисон получил престижную награду Ski Business Award

© Фото: Кавказ.РФ
Горнолыжный курорт Мамисон, первый сезон катания на котором стартует в ближайшее время, уже получил важную награду. Она была вручена за лучшую рекламную кампанию.

Расположенный в Северной Осетии курорт Мамисон был удостоен профессиональной награды Ski Business Awards, сообщает Кавказ.РФ.

Он получил премию за лучшее продвижение и лучшую рекламную кампанию.

Уточняется, что решение о присуждении премии было принято жюри, в состав которого входят профессионалы, а номинанты со своей стороны проводили публичную защиту.

Самым спортивным горнолыжным комплексом был признан курорт "Эльбрус" в КБР. Чеченский курорт "Ведучи" получил премию за лучший комплекс вилл – так высоко жюри оценило отель, выстроенный в стиле вайнахских башен.

Напомним, первый горнолыжный сезон на курорте Мамисон стартует в ноябре, сейчас ведется активная подготовка. Как говорил гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов, на начало октября курорт был забронирован на новогодние каникулы более чем наполовину.

