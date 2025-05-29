Эльчин Амирбеков рассказ Брюсселю о минном терроре Армении

Спецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков дал интервью The Belgium Times, где рассказал о масштабах минной угрозы в Азербайджане, сохраняющейся и спустя пять лет после Карабахской войны.

Около 13,4% территории Азербайджана несут в себе минную угрозу: порядка 11,6 тыс кв км загрязнено неразорвавшимися боеприпасами, согласно официальным данными. Об этом сообщил брюссельским журналистам спецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

За три десятилетия жертвами наследия прошедших конфликтов и оккупации стали более 3,4 тыс жителей Азербайджана. Остроту проблемы столкновения людей с взрывоопасными пережитками Карабахской войны непосредственно подтверждают последние статистические данные, поскольку за период с 2020 по 2023 годы произошло 412 инцидентов, унесших 71 жизнь и искалечивших 341 человека.

В процессе разминирования саперы обнаружили и обезвредили более 232 тыс взрывоопасных предметов, из которых почти 170 тыс неразорвавшихся снарядов и 62,5 тыс мин, как противопехотных, так и противотанковых.

Несмотря на непрерывность работы инициатив по разминированию, полностью безопасными к нынешнему моменту могут считаться лишь 20,8% освобожденных территорий Азербайджана. Подобный масштаб остается главным барьером на пути к возвращению вынужденно покинувших Карабах и Восточный Зангезур мирных жителей.

Общий объем финансирования противоминных работ достиг $464 млн, в которых доля помощи мирового сообщества составляет около 5%, эквивалентных $23,9 млн. В самих работах по отчистке территорий принимают участие 13 стран и 11 международных негосударственных структур.