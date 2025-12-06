Вестник Кавказа

Иранскую делегацию принял заместитель премьер-министра Азербайджана

© Фото: кабинет министров Азербайджана
Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев сегодня встретился с иранской делегацией во главе с министром иностранных дел страны Аббасом Аракчи и обсудил с ней развитие азербайджано-иранских отношений.

Сегодня в Баку заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев принял делегацию во главе с министром иностранных дел ИРИ Сейедом Аббасом Аракчи, сообщили в Кабинете министров страны.

Главной темой беседы сторон стали вопросы развития азербайджано-иранских межгосударственных отношений в различных направлениях, в том числе - динамика двустороннего политического диалога, передает Trend.

Как отметили участники диалога, новую страницу в развитии двусторонних отношений между странами, которые исторически строятся на прочной основе дружбы и добрососедства, открыл официальный визит в Азербайджан президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Также стороны обсудили актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном и перспективы развития отношений в торгово-экономической, транспортной, энергетической, водохозяйственной, гуманитарной и других сферах.

Также Мустафаев и Аракчи уделили особое внимание развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям двух стран, и реализацию совместных проектов расширения транзитного потенциала региона, говорится в сообщении.

