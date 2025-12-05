Ильхам Алиев и Аббас Аракчи обсудили будущее связей Баку и Тегерана

Президент Азербайджана принял главу МИД Ирана с делегацией. Стороны подтвердили настрой на расширение и углубление взаимосвязей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял иранскую делегацию во главе с министром иностранных дел ИРИ Аббасом Аракчи.

Ильхам Алиев на встрече с делегацией Ирана отметил большую историю связей двух стран и заявил, что тот факт, что азербайджанский и иранский живут вместе на протяжении веков придает особое значение двусторонним отношениям.

Президент Азербайджана выразил удовлетворение активизацией двусторонних контактов в последнее время и подчеркнул, что расширению сотрудничества Баку и Тегерана способствовали визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджана и взаимные визиты других высокопоставленных лиц.

Двусторонняя повестка, отметил Ильхам Алиев, широка и охватывает многие сферы, по всем вопросам подготовлены дорожные карты.

Также азербайджанский президент назвал успешной работу межправительственной комиссии и коснулся сотрудничества двух стран в экономической, торговой, транспортной, энергетической и других сферах.

Ильхам Алиев выразил уверенность, что визит иранской делегации в Баку будет успешным и продуктивным.

Глава МИД Ирана выразил благодарность за прием и передал Ильхаму Алиеву приветствия Масуда Пезешкиана. Министр сообщил, что президент Ирана с большим уважением относится к Ильхаму Алиеву и Азербайджанской Республике. Он отметил, что Пезешкиан, после избрания главой государства, поручил активнее развивать связи Ирана с Азербайджаном.

Аракчи заметил, что двусторонние связи Баку и Тегерана имеют глубокие корни и указал на важное значение их дальнейшего углубления.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

После встречи с азербайджанским президентом состоялась встреча главы МИД Ирана с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.