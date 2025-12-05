Иран уделяет огромное внимание отношениям с Азербайджаном

Отношения с Азербайджаном имеют большое значение для Ирана – две страны объединяют не только территориальное соседство, но и исторические корни, а также близость их культур.

Иран и Азербайджан – страны, тесно связанные между собой близостью их географического положения, а их народы объединяют исторические корни и общая культура, поэтому Тегеран стремится развивать отношения между двумя странами посредством дипломатических визитов, заявил сегодня на пресс-конференции в иранской столице официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

"Иран стремится помочь укрепить мир и стабильность в очень важном кавказском регионе"

- Эсмаил Багаи

Также дипломат сообщил, что министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи сегодня прибудет Баку.

Ранее мы писали о том, что в рамках рабочей поездки Аракчи проведет встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Кроме того, у него запланирован ряд встреч с другими официальными лицами республики Южного Кавказа.

Это будет первый визит Аракчи в Баку с тех пор как он занял пост главы МИД Ирана.