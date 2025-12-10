Гуманитарная помощь из Турции прибыла поездом в афганскую провинцию

Очередная крупная партия турецкой гуманитарной помощи доставлена поездом в пострадавшую от землетрясения в провинцию Герат на западе Афганистана.

Сегодня в Афганистан прибыл 24-й благотворительный поезд из Турции. Он доставил 1300 т гуманитарного груза, предназначенного для жителей, пострадавших от последствий землетрясения.

Гуманитарную операцию курируют турецкое правительственное агентство по разрешению чрезвычайных ситуаций AFAD в партнерстве с неправительственными организациями.

Спустя почти две недели после отправки из Анкары (27 ноября) гуманитарный состав прибыл в Герат, расположенный в западной части страны. Прибытие груза отметили официальной церемонией с участием высокопоставленных лиц, включая турецкого генконсула Тезджана Кадыоглу и губернатора провинции Маулану Ислама Джара.

Весь груз предназначен для помощи жертвам сильного землетрясения в Афганистане. В него вошли 28 тыс продовольственных наборов, 560 т продуктов питания, 550 т муки и 14 тыс теплых одеял.