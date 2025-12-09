Вестник Кавказа

Пашинян прилетел в Россию из Германии

© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправляется в Россию – свои планы анонсировал он сам, общаясь с журналистами. Политик также задался вопросом о совместимости участия Армении в ЕС и ЕАЭС.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян поедет из германского Гамбурга, где находится сейчас, в Москву, об этом глава армянского правительства заявил сегодня в ходе общения с журналистами.

По его словам, в Москве он примет участие в заседании Межправительственного совета ЕАЭС.

Пашинян констатировал, что Армения углубляет отношения с Евросоюзом, в то же время после официального визита в одну из стран ЕС он уезжает в Москву.

Премьер-министр задал сам себе вопрос о совместимости обоих векторов.

"Когда настанет момент, и мы поймем, что есть несовместимость, тогда мы подумаем, какое решение принять"

– Никол Пашинян

