Операция против террористов стартовала в Сирии

Антитеррористическая операция против террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России) проходит в Сирии.

Силы безопасности сирийского переходного правительства проводят операцию против запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, она проходит в ряде районов провинции Хомс и Сирийской пустыни, передает телеканал "Аль-Ихбария".

Она была запущена после того, как в Пальмире подвергся нападению совместный сирийско-американский патруль. Как уточнил представитель сил безопасности Сирии Али ас-Суфи, в ходе операции будет вестись борьба против боевиков ИГИЛ, которые прячутся на востоке и юго-востоке Сирийской пустыни.

Как передает Syria TV, международная коалиция под руководством США проводит рейды в Пальмире и в ее окрестностях.

Причина предпринимаемых мер – инцидент со стрельбой: накануне был обстрелян сирийско-американский патруль, жертвами ЧП стали двое военнослужащих США и один американский переводчик (гражданское лицо).