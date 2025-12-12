Рекордный торт приготовят в Абхазии на фестивале

Самый крупный торт из цитрусовых создадут в Абхазии на фестивале "Мандарин" в январе. Диаметр сладости составит 50 м.

Абхазские кондитеры собираются установить рекорд, приготовив огромный торт из мандаринов на фестивале "Мандарин" в января, рассказала организатор мероприятия Светлана Габуния.

По ее словам, диаметр торта достигнет 50 м, он будет иметь форму спирали. Собирать торт планируется вокруг фонтана, который находится на площади Багапша в Сухуме.

"Особенность этого торта в том, что каждый кондитер сделает свою вариацию мандаринового тортика, и, соответственно, вкус у торта будет разный. Таким образом, каждый сможет проявить себя творчески"

– Светлана Габуния

На данный момент желание участвовать в создании рекорда изъявили более двух десятков кондитеров. Гонорар за участие начинает от 20 тыс рублей.

Готовый торт сможет бесплатно отведать каждый гость фестиваля, передает Sputnik.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов России.

Напомним, что фестиваль "Мандарин" пройдет в Абхазии с 6 по 10 января.