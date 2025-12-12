В Грузии число занятых в бизнес-секторе выросло на 3%

"Сакстат" обнародовал данные по занятости в бизнес-секторе Грузии за третий квартал. Зафиксирован рост занятости, а также зарплат.

В Грузии на 3,3% прибавилось число занятых в частных компаниях за июль-сентябрь этого года. Общее количество трудоустроенных составило около 815 тыс человек, информирует "Сакстат".

В гендерном отношении незначительное преимущество у мужчин – 57% против 43%. Количество нанятых в этом году выросло на 2%.

Сообщается, что компании потратили на оплату труда работников 5,6 млрд лари, это на 13% превышает прошлогодние показатели.

В "Сакстате" также обнародовали данные по зарплате. Наемный работник в бизнес-секторе во втором получал около 2,4 тыс лари (около $900), что на 231 лари превышает показатели прошлого года. Зарплата женщин выросла на 144 лари, достигнув отметки в 1,8 тыс лари.

Наиболее высокие заработные платы зафиксированы на предприятиях среднего бизнеса – 2,8 лари.