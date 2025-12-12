Вестник Кавказа

В Грузии число занятых в бизнес-секторе выросло на 3%

Прохожие на улице Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Сакстат" обнародовал данные по занятости в бизнес-секторе Грузии за третий квартал. Зафиксирован рост занятости, а также зарплат.

В Грузии на 3,3% прибавилось число занятых в частных компаниях за июль-сентябрь этого года. Общее количество трудоустроенных составило около 815 тыс человек, информирует "Сакстат". 

В гендерном отношении незначительное преимущество у мужчин – 57% против 43%. Количество нанятых в этом году выросло на 2%. 

Сообщается, что компании потратили на оплату труда работников 5,6 млрд лари, это на 13% превышает прошлогодние показатели. 

В "Сакстате" также обнародовали данные по зарплате. Наемный работник в бизнес-секторе во втором получал около 2,4 тыс лари (около $900), что на 231 лари превышает показатели прошлого года. Зарплата женщин выросла на 144 лари, достигнув отметки в 1,8 тыс лари. 

Наиболее высокие заработные платы зафиксированы на предприятиях среднего бизнеса – 2,8 лари.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1020 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.