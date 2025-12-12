Слушание по делу Гарибашвили отложено

Суд отложил слушание по делу бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, обвиняемого в легализации доходов. Заседание перенесено по ходатайству следствия.

Судебное рассмотрение дела бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили было отложено, сообщил адвокат подсудимого Амиран Гигуашвили.

С заявлением об отсрочке в суд обратилась Генеральная прокуратура Грузии. Основанием для внесения ходатайства послужила необходимость дополнительного времени для проведения следственных действий.

Суд удовлетворил запрос грузинской прокуратуры, обозначив 12 февраля как крайний срок для завершения следственных мероприятий.

Ираклий Гарибашвили обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере. В качестве меры пресечения Тбилисский городской суд постановил внести залог в размере одного миллиона лари (около $370 тыс). В обеспечение залога была арестована его квартира в Тбилиси.