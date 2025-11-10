Города Северного Кавказа отмечены спецпризами конкурса "Культурная столица"

Жюри конкурса "Культурная столица 2027 года", проходившего в Москве, отметило специальными призами три города Северного Кавказа - Владикавказ, Нальчик и Ставрополь.

В Москве подвели итоги конкурса "Культурная столица 2027 года", проходившего среди ряда городов России, победителем которого стал второй по величине культурный, экономический, деловой и политический центр Уральского федерального округа Челябинск, сообщает пресс-служба Национального центра "Россия", где проходила церемония.

В то же время члены жюри по достоинству оценили усилия городов Северного Кавказа, предпринятые для победы в столь престижном конкурсе, передает портал "Это Кавказ".

Так, Ставрополь, Владикавказ и Нальчик были отмечены специальными призами в отдельных номинациях. Ставрополь как лауреат конкурса получил специальный приз от Минкульта РФ - гастрольный проект в рамках программы "Большие гастроли".

Специальные дипломы в номинации "Восходящая звезда" были вручены городам Владикавказ и Архангельск, а дипломы в номинации "Преемственность и целеустремленность" получили Нальчик и Сыктывкар.

Также в финале конкурса участвовали Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи и Ульяновск.

Напомним, в текущем 2025 году действующей культурной столицей страны является столица Чечни город Грозный, в будущем 2026 году этот статус перейдет к Омску.