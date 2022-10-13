Вестник Кавказа

Путин издал указ о праздновании 2650-летия Керчи

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Юбилей города Керчь торжественно отметят в 2030 году – указ о подготовке к празднованию подписал президент РФ Владимир Путин.

Керчь широко отметит юбилейную дату со дня основания в 2030 году, соответствующий указ издал российский президент Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов. В нем идет речь о праздновании 2650-летия Керчи.

"В связи с исполняющимся в 2030 году 2650-летием основания города Керчи Республика Крым постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 2650-летия основания города Керчи Республика Крым"

– указ Владимира Путина

Руководству Крыма рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

Указ вступает в силу со дня подписания, то есть сегодня.

