Путин издал указ о праздновании 2650-летия Керчи

Юбилей города Керчь торжественно отметят в 2030 году – указ о подготовке к празднованию подписал президент РФ Владимир Путин.
Керчь широко отметит юбилейную дату со дня основания в 2030 году, соответствующий указ издал российский президент Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном портале правовых актов. В нем идет речь о праздновании 2650-летия Керчи.
"В связи с исполняющимся в 2030 году 2650-летием основания города Керчи Республика Крым постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 2650-летия основания города Керчи Республика Крым"
– указ Владимира Путина
Руководству Крыма рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.
Указ вступает в силу со дня подписания, то есть сегодня.