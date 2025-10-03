Стартовали прямые авиарейсы Шымкент-Тбилиси

Накануне из казахстанского Шымкента вылетел первый рейсовый самолет казахстанской авиакомпании Scat Airlines, который взял курс на столицу Грузии – это уже пятый авиамаршрут между Грузией и Казахстаном, запущенный в нынешнем году.

Крупная казахстанская авиакомпания Scat Airlines накануне выполнила первый авиарейс между казахстанским мегаполисом Шымкент и столицей Грузии Тбилиси, сообщает Объединение аэропортов Грузии.

Первый пассажирский авиарейс из Шымкента, который доставил в грузинскую столицу 166 пассажиров, в Тбилисском международном аэропорту встречали заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, генеральный директор Объединения аэропортов Леван Мосешвили, генеральный директор TAV Georgia Теа Закарадзе и представители Агентства гражданской авиации и авиакомпании, передает Sputnik Грузия.

Сейчас полеты между двумя странами выполняют три авиакомпании: Air Astana и SCAT Airlines - из Тбилисского международного аэропорта, а также FlyArystan из аэропорта Кутаиси. Пока авиарейсы между Шымкентом и Тбилиси будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.

Шымкент стал пятым авиамаршрутом между Грузией и Казахстаном, который был введен в эксплуатацию в уходящем 2025 году, сообщили в Управлении гражданской авиации страны.