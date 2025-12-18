Вестник Кавказа

В курортном Пятигорске открывается новогодний парк развлечений

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже завтра, в субботу, в ставропольском курортном Пятигорске начнет работать новогодний парк развлечений, который развернется на центральной площади – гостей ждут праздничная ярмарка, фотозоны и игродром.

На центральной площади курортного Пятигорска открывается новогодний парк развлечений – он ждет в гости отдыхающих и жителей города, сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"На центральной площади города откроется праздничный парк развлечений. …Здесь начнут работу новогодняя ярмарка с сувенирами и угощениями, волшебный Игродром с творческими мастер-классами и множество фотозон для памятных снимков"

- Дмитрий Ворошилов

Открывать новый парк будут, конечно, Дед Мороз и Снегурочка – они зажгут огни на главной городской елке, после чего организуют для гостей танцы, хороводы и откроют праздничную концертную программу, передает портал "Это Кавказ".

Все большие праздничные мероприятия на протяжении новогодних каникул будут проходить именно здесь – работать парк будет до 11 января, написал Ворошилов.

